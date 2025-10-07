В Севастополе мужчина таскал школьницу за волосы и угрожал расправой 

Полиция в соцсетях выявила видео, на котором мужчина грубо обращается с девочкой-подростком.

Автор публикации указал, что инцидент с «применением физической силы и угроз в отношении девочки» случился возле школы №38. Рядом находились и другие ученики.

Сотрудниками полиции уже установлены личности всех участников инцидента. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.

Также в соцсетях появилось пояснение, что агрессивный мужчина, хватая школьницу за волосы, решил заступиться за другую девочку.

Ольга Сурикова

Фото скриншот видео из соцсетей

