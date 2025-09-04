В Симферополе подростки отстреливались от мужчин, сделавших им замечание

Сотрудниками полиции Симферополя установлена личность одного из участников инцидента, произошедшего накануне на ул. Бородина.

Полиция Крыма выявила вчера публикацию, в которой автор сообщает, что неизвестные открыли стрельбу в 22 и 23-летних мужчин. Установлено, что компания вела себя вызывающе на улице Бородина, вблизи круглосуточного алкогольного магазина, и провоцировали прохожих.

Когда прохожие сделали им замечание, один из дебоширов выстрелил несколько раз в сторону двоих молодых мужчин. Им пришлось обратиться за медпомощью.

Устанавливаются личности нападавших.

Ольга Сурикова

Фото: МВД Крым