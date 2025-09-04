Скриншот вместо денег — как рецидивист снял квартиру в Севастополе

60-летняя хозяйка сдала жильё на сутки. Гость показал ей на телефоне «подтверждение перевода» — скриншот. А утром вместе с постояльцем из квартиры исчезли телевизор, пульт и покрывало.

Оперативники задержали 31-летнего местного жителя с внушительным криминальным прошлым — кражи, мошенничество и другие уголовные дела.

Мужчина сразу понял, что отвертеться не выйдет, и признался: изначально хотел просто обмануть хозяйку с фейковым скриншотом, а потом, уходя, решил прихватить имущество. Продал вещи, деньги спустил на свои «важные» дела. Ущерб составил 29 000 ₽.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai