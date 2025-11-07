В Симферополе компания молодых людей угрожала прохожему предметом, похожим на пистолет

Следователи Симферополя устанавливают обстоятельства по факту нападения молодых людей на мужчину с применением предмета, похожего на пистолет.

Видео, на котором группа молодых людей наносит удары мужчине по голове и угрожает предметом, похожим на пистолет обнаружили в соцсетях, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному подразделению незамедлительно организовать процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к нападению. Глава регионального Следкома поручил организовать проверку по факту хулиганства.

Ольга Сурикова

Фото: СК Крыма и Севастополя