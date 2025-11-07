В Севастополе на торги выставили часы за 500 тысяч рублей

07-11-2025

Лот указан как арестованное имущество должников.

Заявку на приобретение часов HUBOLT GENEVE TUIGA 1909 можно подать до 12 ноября.

Стартовая предлагаемого к покупке раритета 477 700 рублей.

Опубликовано извещение о проведении торгов в электронной форме о продаже арестованного имущества должников от 6 ноября 2025 года.

Ольга Сурикова