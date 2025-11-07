Севастополь получил новый зелёный массив

Рекультивация бывшей свалки «Суздальские высоты» официально завершена – гарантийные обязательства исполнены, сообщили в Севприроднадзоре.

За время работ с участка был вывезен весь мусор, загрязнённую землю заменили плодородной. Посажено больше 500 деревьев, высеяны многолетние травы, которые восполнят природный потенциал территории.

«Суздальские высоты» – возвышенность на Корабельной стороне Севастополя, расположенная в верховьях Воловьей балки и Каменоломенного оврага.

Название высота получила в честь старейшего в России Суздальского пехотного полка. Во время Крымской войны он особо отличился в Инкерманском сражении.

Андрей Крымский

Фото: Севприроднадзор

