В Симферополе 18-летний водитель наказан за езду по пешеходной зоне

Пользователи одного из телеграм-каналов разместили видеозапись, как в центре столицы Крыма автомобиль «ВАЗ 2106» передвигается по пешеходной зоне.
Полиция быстро вышла на 18-летнего владельца «Шестерки». Помимо езды по пешеходной зоне, выяснилось, что машина не зарегистрирована, а страховки и вовсе нет.
С начинающим водителем проведена профилактическая беседа и его ждет оплата многочисленных штрафов.
В отношении парня составлены административные протоколы:
— по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»;
— ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах»;
— ч. 2 ст. 12.37 «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Ольга Сурикова
Фото скриншот видео соцсети