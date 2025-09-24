Илья Журавлёв – почему символика не атрибут, а шаг к единству

Севастопольские законодатели вернулись из Волгограда, где проходила 43-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. На ней обсудили более 80 вопросов, от Севастополя было вынесено 7 предложений и все они получили поддержку коллег. В работе форума принимал участие вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, координатор регионального отделения ЛДПР Илья Журавлев. О своих предложениях он рассказал корреспонденту СевКора.
– Илья Григорьевич, вы как делегат ЮРПА от Севастополя, как член ассоциации, выступили на конференции с инициативой об установлении предельного срока действия автомобильных номеров без изображения государственного флага. Зачем это нужно, ведь у нас и так есть надпись «RUS»?
– Вы знаете, «RUS» – это, конечно, знак принадлежности к России, но всё же это лишь буквенное обозначение. А Государственный флаг – это символ, который мгновенно и однозначно отождествляется с нашей страной. Он несет куда более глубокий смысл. Флаг – это наше единство, наша история, это образ России, узнаваемый во всем мире.
Если сегодня у многих автомобилистов на номерах нет флага, это выглядит как пробел. Ведь государственные символы должны сопровождать человека и в повседневной жизни. Мы убеждены, что уважение к стране начинается с таких вещей, а точнее с флага.
– Но ведь смена номеров – это процесс подчас непростой. Люди могут воспринять это как лишнюю бюрократию. Как вы это оцениваете?
– Мы говорим о том, что речь идёт не о мгновенной замене, а об установлении разумного предельного срока. Чтобы у граждан было время, чтобы всё проходило планово, без перегрузки. Это точно не наказание, а шаг к единству. Давайте посмотрим: флаг висит на зданиях государственных органов, его несут на парадах, он сопровождает наших спортсменов на международных соревнованиях. Почему на регистрационном знаке автомобиля, который тоже является частью публичного пространства нашей страны, его может не быть?
– То есть для вас это вопрос воспитания гражданственности?
– Именно так. Государственная символика – извините, это не украшение. Это элемент патриотического, нравственного воспитания. Когда человек видит флаг каждый день – на школе, на предприятии, на улице и на собственном автомобиле – это формирует уважение к стране, чувство сопричастности, наш флаг это – единение граждан России. Мы все знаем примеры, когда в других странах национальные символы используются везде – от государственных документов до мелочей быта. Это укрепляет чувство национальной идентичности. Поэтому это необходимость.
– В Севастополе эта тема тоже особенно актуальна?
– Конечно. Наш город – символ героизма, верности Отечеству. Здесь уважение к флагу, к памяти и к традициям всегда было особенно выраженными. Поэтому я уверен, что жители Севастополя поддержат эту инициативу. В нашем славном городе практически в каждой семье есть свой герой – защитник Отечества, человек, чья судьба связана с подвигом во имя Родины. Поэтому отсутствие флага на номерах воспринимается особенно остро: ведь для нас это символ победы, живая память, преемственность поколений и гордость за страну.
– А как вы связываете это с общей политикой укрепления государственности?
– Прямо. Ведь государственные символы – это и есть визуальное воплощение власти, суверенитета, нашей общности. Мы говорим не только о внешней демонстрации. Для нас важно, чтобы граждане чувствовали личную связь с государством. Когда у каждого автомобиля на дороге есть флаг – это значит, что государственный символ становится частью жизни общества. Это простое, но очень сильное напоминание о том, что мы все – часть одной страны.
– Тогда заключительный вопрос: как вы думаете, когда реально могут ввести такой законопроект и какие сроки могут быть предоставлены для автомобилистов?
– Мы надеемся, что Правительство поддержит инициативу, и она будет реализована максимально комфортно по срокам замены. Это не кампания ради галочки. Это долгосрочная мера, которая создаст единообразие в регистрационных знаках, без сомнения, что уважение к государственным символам и ещё раз подчеркнёт: Россия – это единая, сильная страна, где люди чтут и берегут историю и традицию государственных символов.
Южно-Российская Парламентская Ассоциация (ЮРПА) – консультативный совещательный орган, созданный в 2001 году по предложению полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
Цель ЮРПА – региональная и межрегиональная интеграция, формирование единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечение конституционной безопасности на Юге России.
Местом проведения следующей конференции ЮРПА выбран Севастополь. Она состоится весной юбилейного для организации 2026 года.
Андрей Крымский