В Севастопольском театре юного зрителя играют премьерный спектакль «Секунда сомнения»

На сцене Севастопольского ТЮЗа проходят премьерные показы спектакля «Секунда сомнения», поставленного по пьесе молодого драматурга Яны Ореховой из Кемерова. Спектакль рассказывает о мобилизованных актёрах театра, участвующих в Специальной военной операции.

Музыкальное оформление подготовила Ирина Кузнецова. Она рассказала, что вся музыка в постановке рождается из тематического материала песни «Круги на воде» российской альтернативной рок-группы «Слот».

В спектакле используются фронтовые звукошумовые эффекты — радиопередачи, звуки дронов, взрывы.

Ключевое слово в спектакли — «люди». Оно написано красным скотчем на кровати.

«Герои – это мобилизованные друзья, два друга, мобилизованные ребята, которые выбираются с боевого задания. Но потом там всё у нас немножечко меняется. То есть изначально это кажется, что так, потом всё меняется в другую сторону. Спектакль о людях», — рассказывает заслуженный артист Севастополя Владимир Соловьёв.

Это не просто история про грохот орудий, а о тишине между выстрелами, о судьбах двух людей на войне — их страхах, сомнениях и внутренней силе.

Премьера стала частью историко-патриотического цикла «Потомству в пример», направленного на воспитание уважения к защитникам Отечества.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы Севастопольский театр юного зрителя продолжает масштабный патриотический проект «Потомству в пример», в который входит 12 спектаклей.

В театре рассказали, 10 октября в рамках проекта пройдет премьера постановки «Ушаков. Непобедимый адмирал» режиссера Владимира Соловьёва.

«Как автору пьесы мне очень хотелось, чтобы наш зритель — и юный, и взрослый — начал спрашивать: «А что было раньше?» или «А что случилось потом?» Ведь в нашем спектакле речь ведется только о событиях одного года из жизни Ушакова. Да, очень яркого, но только одного — 1791. Если мы добьёмся сначала любопытства, а потом и интереса — мы выиграли! Ушаков заслужил того, чтобы знать о нем, о его победах, о его святой жизни как можно больше», — говорит Игорь Азаров.

Фото Анны Корниловой