Молодежный патриотический центр открылся сегодня при Свято-Никольском храме-памятнике

Открытие центра приурочено ко Дню памяти воинов, павших в Крымской войне. 9 сентября отмечается 170 лет со дня её окончания. Новая площадка объединит историю, духовность и современные технологии для сохранения памяти о героях. Молодые севастопольцы и гости города смогут участвовать в архивных исследованиях, волонтерских акциях и различных творческих проектах.

Молодежный патриотический центр открыт в рамках проекта «Забвению не подлежат», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Российского военно-исторического общества.

