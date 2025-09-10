Погода в Севастополе 10 сентября

Погода
10-09-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Ночью, днем дождь, гроза.

Ветер северный 10-15м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 22…24°.

Температура воды 22-24°.

Фото: Елена Голос

