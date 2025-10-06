В Севастопольской детской школе искусств появилась своя символика

06-10-2025

Флаг и эмблему создавали на основе предложений участников школьного конкурса. Они предоставили 37 работ, над которыми трудились в течение летних каникул.

Воспитанники отразили важные для них образы:

— гребное судно как напоминание о византийском наследии и истории Херсонеса,

— фигура ребенка как знак детской направленности школы,

— крыло грифона со смыслом «искусство окрыляет».

«В этой коллективной работе заключены все принципы, смыслы и ценности нашей школы. Благодарю всех участников конкурса символики. Отныне это визуальное воплощение нашего единства и развития», — отметила директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич.

Элементы для символики отбирал художественный совет. Итоговый вариант создали преподаватели школы.

Андрей Крымский 

