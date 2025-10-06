Прокуратура не нашла парковки для инвалидов

В Севастополе проверили как обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к объектам торговли, социальной и транспортной инфраструктуры.

Рейд показал, что возле рынка и почты на проспекте Октябрьской Революции, улицах Хрусталева, Индустриальной, Маячной, Борисова не предусмотрены парковочные места для маломобильных групп населения.

В районе домов № 16 и 34 на ул. Павла Корчагина знаков, обозначающих парковку только для транспортных средств инвалидов, не видно.

В некоторых случаях не соблюдается требование о выделении на парковках вблизи значимых инфраструктурных объектов не менее 10% машиномест для людей с инвалидностью.

Подобные проблемы выявлены ещё по нескольким адресам.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры получила представления об устранении нарушений закона.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города