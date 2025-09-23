На праворульные автомобили не будут накладывать дополнительные сборы 

В МВД опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о предложениях ввести допобременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на авто с правым рулем. В министерстве подчеркнули, что такие инициативы не выдвигало и не поддерживает.

МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется.

В 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12 % от общего числа погибших в ДТП.

Изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях.

Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идет.

Ольга Сурикова

