Погода в Севастополе 5 июня

Погода
05-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем 24…26°, 

ночью 14…16°.

Температура воды +17°C.

Фото: Елена Голос

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