В Севастополе задержан 18-летний организатор несанкционированного мотопробега

Происшествия
04-09-2025

30 августа около 50 мотоциклистов без разрешения проехали по центру города. Двое участников, снимавших пробег, грубо нарушили ПДД, высунувшись из окон движущихся автомобилей.

 

Установлен также организатор — 18-летний парень без прав, и водители, снимавшие пробег.

Против организатора и водителей составили административные протоколы, выписали штрафы, сообщили в полиции Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео полиции