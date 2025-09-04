Погода в Севастополе 4 сентября

Погода
04-09-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 28…30°.

Фото: Елена Голос

