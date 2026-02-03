В Севастополе задержали мужчину за разбитое окно чужой машины

Полиция поймала 34-летнего местного жителя, повредившего чужой автомобиль. Мужчина уже был ранее судим за похожие преступления.

Инцидент произошёл ночью: в Hyundai Elantra 40-летнего владельца сработала сигнализация. Мужчина выбежал и увидел разбитое пассажирское окно, булыжник внутри и пропавшую сумку со старыми вещами.

Ущерб составил свыше 12 тысячи рублей.

В поимке злоумышленника помогла бдительная соседка. Она наблюдала за происшествием из окна, указала направление бегства мужчины и помогла с фотографией злоумышленника.

Подозреваемый признался: сумку выкинул, не найдя в ней ничего ценного.

Возбуждено дело за умышленное повреждение имущества. Ему грозит до 2 лет колонии.

