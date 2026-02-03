Хозяев хотят лишать домашних животных за жестокость к ним

03-02-2026

Правительство РФ поддержало законопроект об изъятии питомцев у владельцев после судебного решения с передачей в приюты.

Документ вводит «систему реагирования» на сообщения о нападениях животных. Депутаты хотят задействовать операторов службы 112, владельцев приютов, отделения Роспотребнадзора и некий «уполномоченный орган» власти.

Специалисты предупреждают: без строительства полноценных приютов размещать изъятых животных будет негде.

Анна Левина