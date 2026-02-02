В Севастополе прошел поэтический слэм

Вчера, 1 февраля, в баре «Бумбокс» в Севастополе гремел слэм проекта «Другая среда». Около 30 поэтов и поэтесс из Севастополя и Крыма сражались в жарком поэтическом турнире. Возраст участников — от 23-70 лет.

Победитель забрал 70% банка, второе место — 20%, третье — 10%. А между раундами все заряжались творчеством: танцевал Илья Романов в стили illusion, animation, hip-hop, а джазовая вокалистка Татьяна Донец завораживала своим голосом.

Первое места взяла Юлия Пластинина 🏆, вторыми стали Вероника Гафарова и Радмила Фадеева. На третьем месте — Антон Чумаков.

Это уже второй по счету поэтический слэм. Организаторы уверены, что такой формат станет традиционным!

Фото Анны Корниловой

