В Севастополе вынесен второй приговор в отношении Андрея Гефтмана

На этот раз за по уголовному делу о мошенничестве с выморочным имуществом.

Мошеннические действия, по данным следствия, были совершены с квартирой на ул. Ерошенко, которая должна была стать собственностью города. В октябре 2016 года скончался её единственный хозяин. Мужчина не имел наследников, вследствие чего его имущество подлежало переходу в собственность города. Но сожительница и ее сестра обратились в юридическую фирму с просьбой переоформить квартиру.

Соучастники сделали подложное свидетельство о браке между хозяином квартиры и его сожительницей, на его основании женщина вступила в наследство, а в августе 2017 года на ее имя было зарегистрировано право собственности.

Андрею Гефтману, как бывшему руководителю юридической фирмы Ленинский районный суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, а сотруднику – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 100 тысяч.

Расследование в отношении иных участников преступления продолжается. На квартиру наложен арест.

Добавим, что ранее на этой неделе за покушение на мошенничество при оформлении аренды земли Гагаринский районный суд г. Севастополя приговорил Гефтмана к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права заниматься деятельностью в области права в течение 2 лет.

Оба приговора еще не вступили в законную силу, сообщили в городской прокуратуре.

Андрей Крымский

