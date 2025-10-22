Резервистов привлекут к защите объектов от украинских БПЛА

В ответ на угрозы от вооружённых формирований Украины, активно применяющих дальнобойные беспилотники, повышается защита критической инфраструктуры и жилых районов на территории России. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Законопроект предполагает привлечение граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве (резервистов).

Резервисты — это граждане в запасе, совмещающие пребывание в резерве с основной трудовой деятельностью.

Они не являются действующими военнослужащими («контрактниками»), обладают всеми правами гражданских лиц.

Резервистов направляют на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения — энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов — на территории своего региона.

Основной задачей является противодействие атакам беспилотников на эти объекты.

Направление резервистов на сборы осуществляется на основании указа Президента РФ.

Законопроект не предусматривает мобилизацию, призыв на военную службу, участие резервистов в зоне специальной военной операции или за её пределами.

Резервисты проходят подготовку и получают оплату, при этом сохраняют своё основное рабочее место.

Инициатива направлена на повышение безопасности гражданских объектов и обеспечение защиты инфраструктуры с участием подготовленных и мотивированных граждан.

