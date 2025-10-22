Правила осени: что есть, чтобы не хандрить

Осень — время года, которое является настоящим стрессом для организма. Частые дожди, неустойчивая погода, перепады давления, особенно как в этом году — все это способствует снижению иммунитета, развитию вирусных инфекций, а еще росту апатии, хандры и, конечно, расстройству пищевого поведения.

«Севкор» решил выяснить, как помочь организму пережить смену сезонов и должно ли после лета поменяться питание и ритм жизни. На наши вопросы ответила Вера Томилова — детский и взрослый нутрициолог, парафармацевт, которая ведет приемы в «Миррамед» в Севастополе и Симферополе.

Итак, нутрициолог сразу подчеркнула, что осенью организм переходит из режима легкости и тепла в режим замедления и запаса энергии. Поэтому питание после жарких дней нужно перестроить. Теперь оно должно быть сытным, теплым, стоит убрать холодные блюда, чтобы не спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Если летом предпочтение отдавалось блюдам более легким, фруктам, ягодам, свежим овощам, да и большинству даже не хотелось тяжелой жирной пищи. То осенью важно есть теплые блюда, каши, супы, тушеные овощи, мясо, рыбу.

«Возможно, вы замечали, что именно осенью тянет на сало, сливочное масло, густые наваристые супы. Так организм плавно привыкает к холоду, повышается энергия», — ответила Томилова.

Главные правила осеннего питания

Самое главное, что нужно сделать с приходом осени — внести разумные коррективы в свой рацион. Пора признать, что лето закончилось и перестать есть одни свежие помидоры, огурцы и клубнику. Они уже не принесут пользы, в отличие от сезонных даров природы.

Нутрициолог привела целый список продуктов, которые лучше выбирать для своего рациона осенью.

Сред них сезонные и местные: тыква, свёкла, морковь, яблоки, груши, капуста, ягоды, орехи, мед. цельные крупы, морская рыба, яйца домашние, мясо домашней или хотя бы фермерской птицы. Они, подчеркнула специалист, богаты витаминами, клетчаткой и необходимыми жирами.

Полезны блюда с маслом топлёным, тыквенным, авокадо, облепиховым, оливковым — они поддерживают обмен веществ и работу нервной системы.

А вот продуктов с избытком сахара, холодных напитков, йогуртов из холодильника стоит избегать. К не рекомендованным нутрициолог также отнесла и «переработанные» лакомства — хлопья, сладости, снеки, фастфуд. Продукты, содержащие большое количество фруктозы. Они, подчеркнула Томилова, ослабляют пищеварение и энергию, особенно в колодный сезон.

Природные витамины осени

Как только начинается осенняя апатия и лень люди начинают ее списывать на нехватку солнца и витаминов. Однако наш собеседник нам рассказала, что в наших современных реалиях, мы находимся круглый год в дефиците витаминов. К сожалению, продукты питания не восполняют наши потребности в суточных дозах, что уж говорить, отмечает Томилова, если мы находимся в дефиците- у большинства есть проблемы с усвоением полезных веществ.

Просто чаше всего именно осенью падает уровень витамина Д, магния, цинка, витаминов группы В и Омега 3 — это заметно по сухой коже, различными обострениями, связанными с заболеваниями кожи.

Однако одного какого-то чудодейственного рецепта и анализа, который можно сдать именно осенью не существует. Есть только лишь рекомендация от эксперта раз в год сдавать чекап (это комплексное медицинское обследование для условно здоровых людей. Его задача — выявить скрытые болезни или факторы риска, пока не проявились симптомы), для контроля, даже если ничего не беспокоит. И обязательно делать УЗИ органов брюшной полости и желчного. Остальные анализы по жалобам и симптоматике.

Волшебные продукты от хандры и депрессии

Независимо от того, насколько ярко выражены признаки депрессии или же просто человек длительное время пребывает в угнетенном состоянии, особое место в устранении таких психических нарушений играет питание. Казалось бы, простое изменение рациона может улучшить настроение и предотвратить развитие депрессии.

Нутрициолог Томилова рекомендует употреблять продукты, богатые триптофаном и магнием, они помогают вырабатывать серотонин -гормон радости. Это бананы, гречка, орехи, рыба, яйца, тёмный шоколад, авокадо, шпинат, индейка, курица, яйца, творог, сыр, рыба (лосось, тунец, сардины), орехи (грецкие, миндаль, кешью), семена (тыквенные, кунжут, подсолнечник). Теплая еда и горячие напитки с корицей, имбирем, облепихой тоже повышают настроение.

Триптофан, поясняет она, помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин, поэтому такие продукты улучшают настроение и сон.

И обязательное условие при хандре и депрессии ложиться спать не позднее 22:00.

Еще важно осенью не снижать свою активность, как бы не хотелось, и не уходить в зимнюю спячку. Томилова поясняет, что холодное время суток подразумевает более жирную пищу, а соответственно, больше Ккал. Поэтому больше ходите, бегайте, плавайте для того, чтобы не набрать за зиму лишние кг. Наоборот, специалистами рекомендуются занятия спортом, только всегда с оглядкой на ваши физические данные.

Поэтому вперед за хорошим настроением — тыквой и облепихой!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова. Главное фото создано благодаря shedevrum.ai