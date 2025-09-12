Погода в Севастополе 12 сентября

Погода
12-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 5-10 м/с,

днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 25…27°.

Температура воды 22-23°

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 