В Севастополе вспоминают начало блокады Ленинграда

Город
08-09-2025

К вечному огню и стеле Ленинград на Аллее Городов-Героев ветераны и жители города возложили цветы.

Сейчас в Севастополе проживают 64 блокадника.

Именно 8 сентября 1941 года вокруг города на Неве сомкнулось вражеское кольцо. Осада продолжалась 872 дня. Ее жертвами стали более миллиона человек. С осени 1941-го блокаду пытались прорвать пять раз. Однако удачной оказалась лишь шестая попытка, в ходе операции «Искра» в январе 1943 года. Полностью освободить Ленинград от вражеской осады советские войска смогли ровно год спустя.

Фото Анны Корниловой

Анна Левина