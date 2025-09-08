В Севастополе выдали более 74 тысяч сертификатов на бесплатное дополнительное образование

Детям от 5 до 18 лет выдано свыше 74 тысяч сертификатов для оплаты кружков и секций дополнительного образования. Семья может воспользоваться сертификатом, который действует с 1 сентября по конец августа. В этом году номинал сертификата составляет 19 572 рубля.

В городе 2 443 программы по шести направлениям: художественное, социально-гуманитарное, техническое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное и туристско-краеведческое. В системе участвуют более 200 учреждений, включая частные и 38 индивидуальных предпринимателей.

Родители могут выбрать любые понравившиеся занятия на портале Регионального модельного центра дополнительного образования 92.pfdo.ru, где размещена вся информация и проходит оформление сертификата.

Сейчас 77,6% детей посещают секции дополнительного образования.

