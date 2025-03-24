ПСБ в Севастополе поддержал проведение яхтенной конференции «Возрождение»

ПСБ в Севастополе выступил партнером первой Межрегиональной Азово-Черноморской яхтенной конференции «Возрождение». Впервые на одной площадке собрались представители парусного спорта Севастополя, Крыма и четырых новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обсудить актуальные вопросы и выработать конкретные шаги по развитию парусного спорта и яхтенного туризма в Азово-Черноморском бассейне.

«Севастополь исторически был одним из главных центров развития отечественного яхтинга и остается им до сих пор. Поэтому нам очень приятно, что первая межрегиональная яхтенная конференция с участием спортсменов из новых регионов проходит именно на севастопольской земле. ПСБ традиционно поддерживает знаковые спортивные проекты и инициативы, и, конечно, мы не могли не откликнуться на предложение стать партнером мероприятия. Уверен, что конференция «Возрождение» откроет в истории отечественного парусного спорта новую страницу, расширит его географию и положит начало масштабным парусным регатам как на Черном, так и на Азовском море», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

В работе конференции приняли участие руководители парусных федераций, главы яхт-клубов Севастополя и Крыма, яхтсмены и директора спортивных школ, а также представители пограничной и таможенной службы. Повестка включила широкий спектр вопросов: от создания федераций и детских спортивных школ в новых регионах до совместного проведения парусных регат и яхтенных ралли.

По итогам работы была принята резолюция, отражающая приоритетные задачи и поэтапный план развития парусного спорта в новых регионах.

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Фото: Юрий Югансон