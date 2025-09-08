Артур Гержиков, кандидат в депутаты Совета Гагаринского района

Артур Гержиков, кандидат в депутаты муниципального округа № 1 Гагаринского района Севастополя.

Родился и вырос в Севастополе — это его дом, его район, его люди.

По образованию оператор ЭВМ, также прошёл ряд профессиональных курсов. Много лет работал в сфере информационных технологий — от технической поддержки до участия в ИТ-стартапах, где ему довелось управлять командами и проектами.

С марта 2025 года проводит на базе ЛДПР в Севастополе бесплатные курсы компьютерной грамотности для граждан старшего возраста. Участники обучаются работе со смартфонами, мессенджерами, социальными сетями, «Госуслугами», банковскими приложениями, голосовым вводом и, что особенно важно, изучают, как не стать жертвой мошенников. За время работы обучение прошли более 80 человек.

Кроме того, Артур Гержиков оказывает организационно-информационную поддержку благотворительному фонду «Путь к Победе».

Регулярно занимается волонтёрской деятельностью: помогает приютам для животных, участвует в экологических акциях, включая уборку пляжей от мазута.

Для себя определил главные приоритеты работы: поддержка старшего поколения, обеспечение цифровой доступности городских сервисов, повышение уровня безопасности и просвещения, открытый диалог с жителями и развитие инфраструктуры Гагаринского района.