«Для меня самое главное в человеке — честность. Только это» — именно такими словами можно кратко определить ту человеческую позицию, которую в своей жизни провозглашал Владимир Вольфович Жириновский. В эти апрельские дни вся страна вспоминает основателя ЛДПР: 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.

В Севастополе на набережной Корнилова, напротив здания СевГУ, открылась выставка, посвящённая человеку‑легенде. Посетители увидят фотографии Владимира Вольфовича, сделанные в разные годы, смогут почитать его яркие цитаты о России и о её роли в мире. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев изучил выставку вместе с первым заместителем координатора севастопольского отделения ЛДПР Артёмом Александровичем Гордиенко.

«Для Севастополя он был своим. Здесь помнят его поддержку, его слова, его отношение к городу и людям. «Гордитесь вашим городом! Славный город Севастополь! Мужественная Россия! Нас никто больше не возьмет!» — в этих словах звучит его душа то, что близко и понятно каждому севастопольцу», — отметил вице-спикер парламента и координатор регионального отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Жириновский глубоко любил Севастополь. В дни Русской весны он одним из первых прибыл в город, чтобы поддержать севастопольцев на пути к воссоединению с Россией. Сегодня Владимир Вольфович живёт в памяти горожан, в своих высказываниях и ярких образах: он оставил богатейшее политическое наследие, а многие его тезисы по‑прежнему остаются актуальными.