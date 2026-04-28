Как будут работать регистрационные органы Госавтоинспекции Севастополя в праздничные дни

МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции УМВД России Севастополя приём граждан по вопросам предоставления госуслуг будет осуществлять по следующему графику:

28, 29 апреля, 5, 6 и 8 мая — с 08-00 до 17-00 часов

30 апреля и 7 мая — с 12-00 до 17-00 часов

2 мая — с 08-00 до 15-30 часов

1, 3, 4, 9-11 мая — выходные дни

Подать заявление можно через Госуслуги или через электронную очередь в самом отделении.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: предоставление услуг по линии регистрационно-экзаменационной работы осуществляется по адресу:

г. Севастополь, ул. Паршина, 29.

Фото: Госавтоинспекция Севастополя