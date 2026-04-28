В Севастополе мошенники уже обманывают под предлогом поклейки бронепленки

38-летняя женщина заказала поклейку бронепленки на окна и задала вопрос об этом в домовом чате. Ответила ей некая Алина, которая и посоветовала мастера. Ему женщина 22 тысячи рублей. После получения денег он перестал выходить на связь, сообщили в полиции Севастополя.

«Как оказалось, домовой чат — открытая группа в мессенджере, в которой прочитать или написать сообщения может любой пользователь сети Интернет», — предупредили в полиции.

«В связи с участившимися атаками ВСУ активность мошенников выросла, они будут предлагать свои услуги, размещать рекламу в социальных сетях по обеспечению вашей безопасности, в том числе с помощью бронепленки на стеклах», — в ведомстве призвали быть бдительными и доверять только проверенным фирмам.

