В Севастополе водитель, выезжая задом на дорогу, сбил насмерть двух пешеходов

Смертельное ДТП произошло вечером 4 октября 2025 года в районе дома № 21 по улице Колхозной в Балаклавском районе Севастополя.

По версии следствия, 36-летний водитель BMW, сдавая назад по грунтовой дороге, не увидел и сбил двух человек — 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, которые стояли на выезде с грунтовки. Они скончались на месте ДТП.

Водитель при этом был трезв.

Свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщили в полиции Севастополя.

Ольга Сурикова