Можно с уверенностью сказать, что у нашего народа в национальном коде заложена особая традиция —уважать и ценить старшее поколение. В этом проявляется сама суть русского характера: бережное отношение к тем, кто передал нам жизненный опыт, воспитал, научил ответственности, труду, любви к семье и Родине.

Почти каждый из нас вырос под заботливым взглядом родителей, бабушек и дедушек, впитывая их мудрость, терпение и внутреннюю силу. Именно на этом фундаменте держится преемственность поколений и живая связь времени.

Старшее поколение поднимало страну, строило города и заводы, развивало науку, культуру, осваивало космос, создавало ту реальность, в которой мы живём сегодня.

Их труд — это реальная жизненная история, написанная судьбами миллионов людей. В первую очередь уважение к ним должно быть выражено в конкретных делах, внимании, защите и участии в их жизни.

Именно поэтому защита и поддержка старшего поколения сегодня находятся в числе приоритетных направлений работы ЛДПР. Под руководством Леонида Слуцкого, партия последовательно добивается изменения методики расчёта прожиточного минимума, чтобы пожилые люди чувствовали реальную социальную справедливость и уверенность в завтрашнем дне. Важным шагом становится развитие обязательных консультаций по финансовой грамотности, усиление ответственности за мошенничество в отношении пенсионеров, а также предложение установить дополнительную ежемесячную выплату за продолжительный трудовой стаж.

Большое внимание уделяется доступности государственных услуг и живому человеческому общению, чтобы пожилой человек мог получать помощь в понятном и удобном формате. В сфере здравоохранения ЛДПР поддерживает развитие гериатрической помощи и более гибкий подход к обеспечению лекарствами. Это позволит сохранить активность, самостоятельность и ощущение собственной значимости, которое особенно важно в зрелые годы.

Отдельное направление — поддержка работающих пенсионеров через налоговые стимулы для работодателей и создание условий, где опыт и профессионализм старших становятся ценным ресурсом для экономики и общества. В вопросах ЖКХ партия выступает за справедливые и предсказуемые тарифы, соразмерные реальным доходам пожилых людей.

Все инициативы ЛДПР складываются в единый политический вектор — уважения к человеку труда и его жизненному пути. Забота о старшем поколении — это прежде всего системная ответственность государства и общества. Это способ сохранить нравственную устойчивость страны, передать молодым поколениям культуру благодарности и человеческого достоинства. Для ЛДПР неизменным остается главный постулат — служить людям, а значит помнить, кому мы обязаны сегодняшним днём, и уметь отвечать за завтрашний.

Безусловно забота о старшем поколении — это наше общее выражение национального характера, дань уважения исторической памяти и справедливого отношения к самому человеку.