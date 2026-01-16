Погода в Севастополе 16 января

Погода
16-01-2026

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Ночью снег, днем небольшой снег.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-5°,

днем -1…-3°.

На дорогах местами гололедица.

Фото: Елена Голос

