В Крыму линейки 1 сентября проведут в закрытых помещениях

Как сообщили в Минобразования республики, для учащихся 1, 9 и 11 классов торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, рекомендовано провести в актовых залах или холлах зданий школ, для учащихся остальных классов — в классных кабинетах.

Такие меры обусловлены рекомендациями правоохранительных органов и направлены на обеспечение максимальной безопасности учащихся, педагогов и родителей в праздничный день.

«Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках заседания межведомственной рабочей группы даны рекомендации главам администраций и руководителям органов управления образованием Республики Крым об организации проведения мероприятий, посвященные «Дню знаний» в закрытых помещениях», — говорится в сообщениях.

