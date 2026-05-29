73% выпускников Севастополя решили сдавать ЕГЭ

Как уже сообщалось, севастопольским выпускникам в этом году также разрешили не сдавать ЕГЭ в обязательном порядке, как жителям прифронтовых регионов.

Одиннадцатиклассники вправе получить аттестат по итогам промежуточной аттестации и поступить в вуз по результатам внутренних вступительных испытаний либо сдать ЕГЭ. Однако две трети выпускников решились сдавать экзамен, сообщил директор Департамента образования и науки Максим Кривонос.

Девятиклассников в этом году — 5 702 человека. ОГЭ сдают 58 человек (1,03%). Наиболее популярные предметы: информатика (39 человек), физика (27 человек), география (13 человек).

Среди выпускников 11-х классов (2 028 человек) ЕГЭ выбрали 1 494 человека (73,67%). Остальные 534 человека пройдут промежуточную аттестацию и для поступления в вузы будут сдавать внутренние вступительные испытания.

Напомним, выпускникам общеобразовательных школ Севастополя позволят в этом году не сдавать ЕГЭ и ОГЭ для поступления в вузы из-за сложной прифронтовой обстановки.

Севастополь включили в перечень субъектов, где будет действовать особый режим государственной итоговой аттестации.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города