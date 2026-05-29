В Севастополе пенсионерка воровала вещи в магазине, чтобы не отставать от моды

Женщина четыре раза посещала один и тот же магазин, выбирала в торговом зале понравившуюся вещь и уносила ее, не оплатив. В коллекции ее «приобретений» также сума и жилетка на 7 тысяч рублей. В предпоследний визит ей приглянулись очки на 9 тысяч рублей. Но продавец заметила пропажу и потребовала вернуть вещь. После этого дама снова пришла в магазин и на попытке стащить рубашку уже была отправлена в полицию.

Там 59-летняя местная пенсионерка рассказала, что стеснена в средствах, но очень хочется выглядеть стильно, поэтому решилась на кражи.

Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

