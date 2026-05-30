С 1 августа будут увеличены пенсии работающим пенсионерам

Экономика
30-05-2026

Работающих пенсионеров в России с 1 августа ждет ежегодный перерасчет страховых пенсий.

«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она уточнила, что увеличение выплат будет рассчитываться на основе заработанных пенсионных баллов. Однако максимальный размер прибавки ограничен тремя ИПК независимо от фактически накопленного количества коэффициентов.

