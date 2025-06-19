Двое детей пострадавших в массовом ДТП в Севастополе уже отпущены домой из больницы

Прокуратура Севастополя контролирует ход проверки по факту ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Правды

Установлено, что 18 июня 2025 года в 18:45 напротив дома № 33 по ул. Правды произошло столкновение четырех легковых автомобилей. В результате ДТП травмы получил водитель одного из автомобилей, он госпитализирован. Также на осмотр в больницу были доставлены двое детей в возрасте двух месяцев и 11 лет.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что двухмесячный малыш был отпущен домой в тот же день.

«По итогам осмотра младенец отпущен домой с родителями, в медицинской помощи не нуждался. Второй ребенок получил ссадины и ушибы, в настоящее время также отпущен домой», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ход и результаты проверки, которую по данному факту проводят органы внутренних дел, находятся на контроле надзорного ведомства.

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Ольга Сурикова

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