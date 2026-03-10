В Севастополе рецидивист избил и ограбил соседа

10-03-2026

Ранее злоумышленник трижды привлекался к уголовной ответственности за грабежи и вымогательство, но продолжил пополнять свою криминальную биографию новыми эпизодами.

Установлено, что к 39-летнему мужчине обратился знакомый с жалобой на своего 40-летнего соседа, который якобы дебоширит и ведет себя неадекватно.

Во время общения незваный гость без всякой причины потребовал у мужчины 10 тысяч рублей, ударив при этом по лицу. И, получив отказ, выхватил у него из рук мобильный телефон и ушёл.

В итоге налетчик был задержан. На него завели уголовное дело за грабеж. В этот раз ему грозит до семи лет лишения свободы. 

Видео: полиция Севастополя