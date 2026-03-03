Росстандарт изменил ГОСТ на белый хлеб с 1 апреля

Изменения внесены впервые с 1986 года. Новый ГОСТ на хлеб из пшеничной муки начнет действовать в с 1 апреля 2026 года.

Теперь разрешается выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов, ранее это не допускалось. Кроме того, подовый хлеб теперь может быть овальной формы.

Ранее белый хлеб было рекомендовано реализовывать в розничной торговле в течение 24 часов с момента выемки его из печи, в новом документе эту норму убрали.

Также в ГОСТе прописано, что кроме пшеничной хлебопекарской муки, дрожжей, воды и сахара при выпечке этого продукта можно использовать пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», антиокислитель и ряд ферментных препаратов.

