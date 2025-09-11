В Севастополе уже два года не выявляются болезни у пчелиных семей

В Севастополе более 50 пасек и свыше 1300 пчелиных семей. В прошлом году произвели более 20 тонн меда, а в этом сезоне уже собрали свыше 6 тонн продукции.

Отрасль развивается благодаря господдержке: в прошлом году выделено 160 тысяч рублей субсидий, в этом — 200 тысяч рублей. Средства направлены на приобретение пчелосемей и современного оборудования.

Госветслужба при этом бесплатно ежегодно проводит лабораторные исследования пчелиных семей на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний: американский и европейский гнильцы, акарапидоз, нозематоз, варроатоз, браулез.

По итогам исследований 2024–2025 годов болезней не выявлено — это важный показатель здоровья пчелиных семей и экологической чистоты региона, заключили в правительстве города.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai