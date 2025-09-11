Коммунальщики включали в тарифы корпоративы и служебные авто

Генпрокуратура выявила случаи, когда в тарифы ЖКХ закладывали покупку представительских машин, командировки сотрудников, обучающие семинары в других регионах и даже отпуска с семьями работников. Ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, пишет РБК.

Он заявил, что Генпрокуратура требует «устранить те некрасивые моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее».

Также Краснов добавил, что его ведомство потребовало откорректировать тарифы ЖКХ на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai