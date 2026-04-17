В Севастополе увеличили количество депутатов Заксобрания Севастополя, получающих зарплату

На прошедшей сессии местного парламента принято решение выплачивать зарплату заместителям председателей трех комитетов Заксобрания — по законодательству и поддержке участников СВО, городской инфраструктуре и социальной сфере.
В ходе рассмотрения такое решение обосновывалось необходимостью улучшить работу заксобрания и его бесперебойного функционирования, также «огромной нагрузкой» вышеназванных зампредседателей комитетов.
До этого зарплату получали глава Заксобрания, три его заместителя и руководители комитетов. После начисления зарплаты для некоторых депутатов станет вопрос возможности совмещения должности зампредседателя парламента и основного места работы.
Фото: Законодательное собрание Севастополя
Ольга Сурикова