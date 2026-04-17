В Севастополе сохранили пониженные ставки для бизнеса

На последнем заседании Заксобрания Севастополя утверждены новые ставки по упрощённой системе налогообложения. Теперь поддержка бизнеса станет более адресной — условия зависят от вида деятельности.

Так, пониженные размеры налоговых ставок в 2026 году предлагается установить в зависимости от осуществляемого вида деятельности: социально значимые виды деятельности и сфера IT — по объекту налогообложения «доходы» 1%, «доходы за вычетом расходов» — 5%, образование, культура и спорт, сельское хозяйство — 3% и 5% соответственно, остальные виды деятельности — 4% и 10%.

«Сегодня Севастополь развивается как динамичный южный регион с растущим бизнесом, туристической отраслью и активной предпринимательской средой. В этих условиях важно формировать сбалансированную налоговую систему, способствующую развитию и инвестиционной привлекательности экономического климата в нашем регионе», — подчеркнул в комментариях «Севкору» вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

Фото: Заксобрание Севастополя

Ольга Сурикова