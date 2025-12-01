В Севастополе уничтожены вражеские взрывоопасные предметы

Сотрудники МЧС ликвидировали боевые части беспилотных летательных аппаратов и безэкипажного катера.

Средства поражения ранее были подавлены системами РЭБ и сбиты в разных районах города.

«Всего ликвидировано 17 взрывоопасных предметов», – сообщили в ведомстве.

Андрей Крымский

