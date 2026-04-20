Севастополец ради земельного участка решил стать бабушкой

В Севастополе оперативники задержали местного жителя, намеревавшегося завладеть чужим земельным участком по поддельным документам Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по г.Севастополю поступила информация о том, что

31-летний местный житель заказал через мессенджер поддельный паспорт на имя 74-летней жительницы Севастополя. Его с липовыми документами и задержали в пункте получения посылки.

Оказалось, ушлый мужчина заприметил заброшенный участок. Через соседей выяснил анкетные данные пожилой хозяйки. В даркнете узнал серию и номер ее паспорта, дату и место рождения, а также прописку. И 100 тысяч рублей ему обещали новый документ, ничем не отличающийся от подлинника, кроме фотографии, на место которой вклеили изображение первой попавшейся в Интернете пожилой женщины.

С этими документами он планировал переоформить право собственности на земельный участок и стать его владельцем.

Несостоявшийся землевладелец задержан, ему грозит до десяти лет лишения свободы.