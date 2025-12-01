Севастополь и Крым – антилидеры рейтинга по накоплению на первый взнос по ипотеке

Севастополь занял 80 место из 85 возможных в рейтинге по накоплению на первый взнос по ипотеке, сообщает РИА Новости.

На сбор 30% от средней стоимости шестидесятиметровой квартиры у среднестатистической севастопольской семьи уйдёт около семи лет и четырёх месяцев (показатель 7,35 лет; сумма 2,89 млн рублей).

Крым оказался на 83 месте. В республике на первый взнос в 2,76 млн рублей копить придётся почти 9 лет.

Андрей Крымский

