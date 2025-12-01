За гибель подростка виновник ДТП сядет на 2,5 года

Законы
01-12-2025

Смертельная авария произошла ночью 11 февраля 2024 года на улице Отрадная. Водитель Мерседеса не уступил дорогу мотоциклу Сузуки, на котором ехали двое подростков.

В результате столкновения 17-летний водитель мотоцикла получил травму руки, а 15-летний пассажир – тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Суд признал 40-летнего водителя автомобиля виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 