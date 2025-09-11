В Севастополе участковый стал героем соцсетей, не проехав мимо сломавшегося на мосту авто

Накануне в соцмедиа было выложено видео с комментарием: «Видела сегодня по дороге на работу вот такую картину: на мосту у автовокзала «сломался» дедушка на старенькой машине. Ехавший мимо полицейский остановился, чтобы помочь отбуксировать его автомобиль.

И пожилому водителю помог, и затор на мосту не допустил. Приятно знать, что среди сотрудников полиции есть те, кто по-настоящему заботятся о людях».

Тем полицейским, как отметили в пресс-службе городского УМВД, оказался участковый уполномоченный по Гагаринскому району старший лейтенант Дмитрий Калугин, он прокомментировал внезапную популярность в соцсетях:

«Утром ехал на службу и увидел стоящий на мосту «Москвич». Понял, что он сломался, поэтому остановился помочь. Отбуксировал в безопасное место и вместе с водителем запустил двигатель. Обычное дело».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова